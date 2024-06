Verbaler Schlagabtausch bei TV-Duell vor britischer Parlamentswahl

London: Vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben sich Premier Sunak und sein Herausforderer Starmer in einem letzten TV-Duell einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert. Im Mittelpunkt standen vor allem die Themen Ethik, Steuern und Migration. Kommende Woche sind die Briten dazu aufgerufen, alle 650 Sitze im Unterhaus in London neu zu bestimmen. Umfragen zufolge droht der Partei von Amtsinhaber Sunak eine historische Niederlage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 04:00 Uhr