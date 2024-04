Verbände wollen Regierung zu mehr Hilfen für Wohnungsbau treiben

Berlin: Mehrere Verbände wollen die Bundesregierung dazu bringen, den Wohnungsbau stärker zu unterstützen. Sie sehen die Bauwirtschaft in einer tiefen Krise mit Firmenpleiten, Kurzarbeit und Jobverlusten. Gleichzeitig fehlten in Deutschland hunderttausende Wohnungen. Das koste die Volkswirtschaft Milliarden, berge sozialen Sprengstoff und bremse den Klimaschutz im Gebäudebereich. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt spricht auch von einem Standortnachteil für die deutsche Wirtschaft, weil Arbeitskräfte keine bezahlbare Wohnung fänden. Am Mittag will ein Bündnis von Verbänden die Lage bei einem Wohnungsbau-Tag in Berlin unter anderem mit Bauministerin Geywitz und Wirtschaftsminister Habeck besprechen. Dabei dürfte auch wieder die Forderung auf den Tisch kommen, die Baustandards und damit die Kosten zu senken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 11:00 Uhr