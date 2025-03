Verbände wollen Finanzpaket für Schulen und Kitas nutzen

Berlin: Nach dem Bundesratsbeschluss für ein riesiges Finanzpaket fordern Bildungsverbände Investitionen in Schulen, Kitas und Universitäten. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Düll, sprach sich dafür aus, die Mittel für den Digitalpakt auf zehn Milliarden Euro zu verdoppeln, um etwa veraltete Geräte zu ersetzen. Die Vorsitzende des Philologenverbands, Lin-Klitzing, sprach von einer historischen Chance. Es sei unerlässlich, nun massiv in Bildung zu investieren, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Städtetag pocht darauf, das Geld möglichst schnell und nach einem einfachen Vergabeverfahren an Länder und Kommunen zu verteilen. Nach dem Bundestag hatte gestern auch der Bundesrat den Weg für zwei Sondervermögen frei gemacht. Diese erlauben mehrere hundert Milliarden Euro neuer Schulden für Verteidigung und Infrastruktur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 09:00 Uhr