Verbände verlangen Klärung beim Thema "Lüften in der Schule"

Ab Montag Warnstreiks im öffentlichen Dienst in ganz Bayern

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommende Woche in ganz Bayern Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Man werde quer durch die Dienststellen zu Arbeitsniederlegungen aufrufen, sagte Vize-Landesbezirksleiter Flach. Ab Montag sollen öffentliche Einrichtungen wie Bauhöfe, Kitas, Krankenhäuser, Müllabfuhr und Bibliotheken in mehreren Städten betroffen sein. In der Landeshauptstadt soll beispielsweise schon am Montag in Kinderbetreuungseinrichtungen und an den Standorten des Klinikums München gestreikt werden. Am Dienstag müssen sich dann Pendler bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr einstellen.Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.09.2020 18:15 Uhr