Verbände und Organisationen formulieren Erwartungen an neue Bundesregierung

Berlin: Zum Start bekommt die neue Bundesregierung zahlreiche Appelle und Forderungen mit auf den Weg. So haben sich fast 300 Verbände gemeinsam gegen die geplante Verschärfung in der Migrationspolitik gewandt. Konkret lehnen sie Zurückweisungen an den Grenzen und Abschiebungen in Krisenländer ab. Die Verbände, darunter der DGB, der Paritätische Gesamtverband, Brot für die Welt und Misereor, beklagen eine aufgeheizte Stimmung. Doch Ausgrenzung schüre Angst und untergrabe den Zusammenhalt, so der Appell. Der Industrieverband BDI fordert mehr Planungssicherheit. Dazu müsse der Bundeshaushalt frühzeitig stehen, das Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur zügig verteilt und die geplanten "Superabschreibungen" auf Investitionen müssten schnell umgesetzt werden.

