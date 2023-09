Verbände und Kirche kritisieren Sparpläne für Freiwilligendienste

Berlin: Die Freiwilligendienste in Deutschland stehen vor tiefen Einschnitten: Jede dritte Stelle ist nach einer Schätzung von Sozialverbänden und Kirchen durch den angekündigten Sparkurs der Bundesregierung gefährdet. Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz warnten in der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung vor einem Kahlschlag, sollten die Mittel im Etat des Bundesfamilienministeriums tatsächlich um 78 Millionen Euro im Jahr 2024 und um weitere 35 Millionen Euro im Jahr 2025 gekürzt werden. Das entspricht zusammengenommen etwa einem Drittel des derzeitigen Etats für Freiwilligendienste. Hilfsdienste und Kirchen appellierten an die Bundesregierung, noch einmal umzudenken und auf die Einschnitte zu verzichten.

