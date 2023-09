Verbände suchen Vogel des Jahres 2024

Hilpoltstein: Seit dem Vormittag können Interessierte wieder an der Abstimmung über den Vogel des Jahres teilnehmen. Das virtuelle Wahllokal ist unter www.Vogeldesjahres.de bis zum 5. Oktober geöffnet. Das teilten Naturschutzbund, Nabu, und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz, LBV, mit. Zur Auswahl stehen in diesem Jahr Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz und Wespenbussard. Im vorigen Jahr hatten sich rund 135000 Menschen an der Wahl beteiligt und das Braunkehlchen zum Vogel des Jahres gekürt. Nach Angaben der Verbände werden aktuell viele Maßnahmen zum Schutz seines Lebensraums umgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 11:00 Uhr