Verbände rufen zu Zählung von Wintervögeln auf

Hilpoltstein: Die Naturschutzverbände NABU und LBV in Bayern rufen wieder zur sogenannten Stunde der Wintervögel auf. Teilnehmer sollen die höchste Zahl jeder Vogelart notieren, die sie innerhalb einer Stunde gleichzeitig in ihrem Garten sehen. Helfen kann dabei die Website des LBV, auf der die Steckbriefe der 25 häufigsten Wintervögel in Bayern zu finden sind. Dort können auch die Ergebnisse der Zählung bis zum 20. Januar gemeldet werden. Jede Meldung hilft laut LBV, wichtige Daten über einzelne Vogelarten zu sammeln und das Wissen über die Vogelwelt in Bayern zu erweitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 10:00 Uhr