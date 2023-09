Verbände rechnen mit einer Million fehlenden Wohnungen bis 2025

Berlin: Angesichts der schlechten Auftragslage der Bauwirtschaft nennt der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft alarmierende Zahlen. In zwei Jahren könnten in Deutschland schlimmstenfalls fast eine Million Wohnungen fehlen, sagte Verbandspräsident Gedaschko in der "Bild"-Zeitung. Er forderte die Bundesregierung auf, gegenzusteuern. Ein erster Schritt ist seinen Worten zufolge, die Mehrwertsteuer für Baustoffe und Dienstleistungen von 19 auf sieben Prozent zu senken. Auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbes betonte, der Wohnungsbau befinde sich im Sturzflug. - Gestern hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Zahl der Baugenehmigungen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um knapp 28 Prozent gesunken ist - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

