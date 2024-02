Verbände protestieren in Nürnberg gegen die Ampel

Nürnberg: Der Bayerische Bauernverband und Wirtschaftsverbände haben am Nachmittag zu einem erneuten Protest gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen. Zu der Kundgebung in der Nürnberger Innenstadt werden rund 500 Demonstranten erwartet. Sie steht unter dem Motto "Schluss mit Reden. Jetzt Landwirtschaft und Wirtschaft stärken". Am Abend wird Bundeswirtschaftsminister Habeck in Nürnberg zu einem Dialog mit Bürgern erwartet. Nach den Krawallen im Vorfeld einer Aschermittwochs-Veranstaltung der Grünen gestern in Baden-Württemberg haben die Veranstalter nach eigenen Angaben Kontakt mit der Polizei gehabt. Wie der Bauernverband dem BR mitteilte, gibt es keine Hinweise, dass es heute erneut zu einem aggressiven Verhalten von Demonstranten gegenüber Beamten oder Politikern kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 15:00 Uhr