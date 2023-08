Verbände machen Politik für Einbruch bei Wärmpumpen verantwortlich

Berlin: Wärmepumpen und Dämmsysteme werden hierzulande nicht mehr so nachgefragt wie zuletzt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach wurden beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im ersten Halbjahr rund 49-tausend Förderanträge gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es doppelt so viele. Der Sprecher des "Zentralverbands Sanitär Heizung Klima", Ebisch, macht dafür die Politik verantwortlich: Die Betriebe wüssten momentan nicht, wie es mit der Förderung weitergeht; Verbraucher und Firmen warteten derzeit lieber ab. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen sieht die Klimaziele im Gebäudebereich gefährdet: Neben hohen Zinsen sorge auch das Chaos beim Wärmegesetz für Verunsicherung, hieß es. Die Ampel-Koalition will nach der Sommerpause das neue Heizungssetz beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 11:00 Uhr