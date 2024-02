Verbände kritisieren geplantes Genderverbot in Bayern

München: Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Verbänden hat die bayerischen Landtagsabgeordneten aufgefordert, das angekündigte Gender-Verbot an Schulen und Hochschulen in Bayern zu verhindern. Ein staatlich verordnetes Genderverbot würde eine queerfeindliche Stimmung im Land befördern und sei Wasser auf die Mühlen derer, die seit langem gegen queere Menschen hetzen, heißt es in dem offenen Brief. Sie seien ohnehin schon häufig Opfer von Mobbing. Bei jungen Menschen sei die Suizidrate aufgrund von Ausgrenzungen vier bis sechs Mal so hoch wie bei Gleichaltrigen, argumentieren die Verfasser der Initiative.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 10:00 Uhr