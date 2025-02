Verbände in Bayern fordern Erhalt des Deutschlandtickets

München: Bayerische Verbände fordern den Erhalt des Deutschlandtickets. Das "Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende in Bayern" argumentiert, das Ticket motiviere zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, werde von 13 Millionen Menschen genutzt und sei deshalb ein Erfolgsmodell. Die Zukunft des Deutschlandtickets ist ungewiss. Die bayerische Staatsregierung will es nicht mehr zur Hälfte finanzieren und fordert vom Bund, die Kosten in voller Höhe zu übernehmen.

