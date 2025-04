Verbände fordern starkes Frauen- und Familienministerium

Berlin: Frauenverbände und weitere Organisationen fordern in einem offenen Brief die künftige Bundesregierung auf, das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu stärken. In dem Brief, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird davor gewarnt, das bisherige Bundesministerium umzubenennen oder zu schrumpfen. Das wäre nicht nur symbolisch verheerend, sondern würde ein fatales Signal senden - nämlich, dass Gleichstellung politisch verhandelbar sei. Die Unterzeichner verweisen dabei auf politische Entwicklungen in den USA. So lasse die Trump-Regierung den Begriff "Frauen" aus der öffentlichen Amtssprache streichen. - Hinter dem offenen Brief stehen unter anderem der Deutsche Frauenrat, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Verband der Unternehmerinnen in Deutschland sowie die frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth für den Verein Parité in den Parlamenten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 16:00 Uhr