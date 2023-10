Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth und Aschaffenburg

Mödlareuth: Auch in dem ehemals geteilten Dorf in Oberfranken wird heute an die Vereinigung Deutschlands erinnert. Unter dem Motto "Grenzenlos bunt" findet in Mödlareuth ein Fest der Demokratie statt. Die Innerdeutsche Grenze verlief bis zur Wiedervereinigung mitten durch den etwa 50 Einwohner-Ort. Mehrere Kunst- und Unterhaltungsprogramme, Infostände politischer Parteien sowie eine grenzüberschreitende Wanderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes erinnen heute daran. - In Aschaffenburg sind eine Kundgebung der regionalen Querdenker-Szene und mehrere Gegenveranstaltungen des Bündnisses "Aschaffenburg ist bunt" angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 09:00 Uhr