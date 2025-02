Veranstalter verschärfen Sicherheitsmaßnahmen bei Faschingsumzuügen

Regensburg: Nach den Anschlägen in München, Aschaffenburg und Magdeburg haben die Veranstalter der Faschingsumzüge in Niederbayern und der Oberpfalz ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So wurden etwa für den Faschingszug in Regenstauf im Kreis Regensburg zusätzliche Straßensperren eingerichtet. Auch beim Chinesenfasching in Dietfurt am Donnerstag wird es erweiterte Absperrungen geben - unter anderem durch Baufahrzeuge. Konkrete Hinweise auf Gefahren gibt es laut Polizei Niederbayern derzeit nicht.

