Veranstalter schließen Niederlande vom ESC-Finale aus

Malmö: Mit nur 25 statt 26 Kandidaten beginnt um 21 Uhr in Schweden das Finale des European Song Contest. Die Europäische Rundfunk Union hat den Niederländer Joost Klein ausgeschlossen. Er soll eine Mitarbeiterin des Produktionsteams angegriffen haben, die Polizei in Malmö ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen Einschüchterung. Begleitet wird die Veranstaltung auch von andauernden Protesten gegen die Teilnahme Israels am Wettbewerb. Eine Norwegerin, die die Punktevergabe ihres Landes verkünden sollte, hat ihre Teilnahme abgesagt, um damit gegen das Vorgehen im Gazastreifen zu protestieren. Außerdem boykottierten die Vertreter Irlands, der Schweiz und Griechenlands eine Probe für eine Flaggenparade. In der Innenstadt von Malmö demonstrierten am Nachmittag erneut mehrere tausend Menschen gegen den Auftritt der israelischen Sängerin Eden Golan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 19:00 Uhr