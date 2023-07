Veranstalter sagen Reisen nach Rhodos ab

Meldungsarchiv - 26.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Hitze und Waldbrände machen den Menschen in Griechenland weiter zu schaffen. Vor allem auf den Inseln Rhodos, Korfu und Euböa ist die Lage angespannt. Nach Angaben des staatlichen Rundfunks sind auf Rhodos 3.000 freiwillige Helfer zusammengekommen, um bei den Löscharbeiten zu helfen. Die Brände haben auch Konsequenzen für Touristen: Der Reiseveranstalter FTI will bis Sonntag alle Buchungen mit Reisezielen im Südosten von Rhodos absagen. TUI hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die Insel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt das bis einschließlich Sonntag. Ähnliches kündigten andere Reiseveranstalter an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 07:00 Uhr