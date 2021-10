Veranstalter der Münchner Museumsnacht verzeichnen großen Andrang

Brinkhaus will konstruktive und verbindliche Oppositionsrolle der Union

Münster: Die Junge Union setzt heute ihren Deutschlandtag fort. Als letzter Spitzenpolitiker will Unionsfraktionschef Brinkhaus bei dem Treffen des Parteinachwuchses von CDU und CSU reden. Er strebt eine - Zitat - "konstruktive und verbindliche" Rolle in der Opposition an, schreibt er in einem Brief an die Fraktionsmitglieder. Dabei gelte es Fehlentwicklungen im Land aufzuzeigen und Alternativen zu entwickeln. Brinkhaus wird als möglicher Bewerber für die CDU-Spitze und damit als Nachfolger von Parteichef Laschet gehandelt - ebenso wie Merz, Spahn und Röttgen. / Unterdessen hat der stellvertretende CSU-Vorsitzende Weber vor einseitigen Schuldzuweisungen wegen des schlechten Wahlergebnisses der Union gewarnt. Der "Bild am Sonntag" sagte Weber, die Union würde einen großen Fehler machen, wenn sie alles nur auf Armin Laschet schiebe. Die Ursachen für die Niederlage der Union gingen viel tiefer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 08:30 Uhr