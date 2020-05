Verändertes Wahlgesetz in Russland

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In Russland kann künftig bei Wahlen landesweit elektronisch oder per Brief abgestimmt werden. Nach Angaben des Kremls sehen das Änderungen des Wahlgesetzes vor, die Präsident Putin genehmigt hat. So könne künftig auch über eine Software abgestimmt werden. Das gelte für landesweite Wahlen, aber auch für Abstimmungen auf lokaler Ebene und bei Referenden. Kritiker befürchten dagegen, dass Wahlergebnisse damit leichter manipuliert werden könnten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 04:00 Uhr