Venusgrotte in Schloss Linderhof öffnet wieder

Ettal: Nach der Winterpause können Besucherinnen und Besucher ab heute wieder Schloss Linderhof besichtigen. Das Bauwerk des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zieht jedes Jahr tausende Touristen an. Ebenfalls geöffnet wird heute auch wieder die Venusgrotte im Schlosspark, eine künstliche Tropfsteinhöhle mit Wasserfall und Lichteffekten. Die Grotte, die in den Jahren 1876 und 77 entstand, wurde in den vergangenen zehn Jahren aufwendig restauriert. Der Freistaat investierte dafür rund 60 Millionen Euro - 25 Millionen waren zu Beginn veranschlagt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 08:00 Uhr