Venedig verlangt erstmals Eintritt

Venedig: In der italienischen Stadt müssen Tagestouristen von heute an fünf Euro Eintritt zahlen. Venedig will die Gebühr in einer Versuchsphase testen – an insgesamt 29 Tagen bis Mitte Juli. Danach entscheidet die Stadtverwaltung, ob der Eintritt dauerhaft eingeführt wird. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Mit der Gebühr will Venedig den Massentourismus eindämmen. Schätzungen zufolge haben allein im vergangenen Jahr etwa 15 Millionen Menschen die italienische Lagunenstadt besucht.

