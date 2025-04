Venedig verdoppelt Eintrittspreis für Tagestouristen

Venedig: Die italienische Stadt Venedig verlangt von Tagestouristen ab heute wieder Eintritt. Die Gebühr hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr für kurzentschlossene Urlauber auf zehn Euro verdoppelt. Frühbucher bezahlen weiterhin fünf Euro. Die Regelung gilt zunächst durchgehend an allen Tagen bis zum ersten Wochenende im Mai, danach bis Ende Juli an allen Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Insgesamt muss in diesem Jahr an 54 Tagen gezahlt werden. Das ist fast doppelt so häufig wie im vergangenen Jahr. 2024 hatte Venedig als erste Stadt der Welt damit begonnen, von Kurzbesuchern Eintritt zu verlangen - wie in einem Museum. Wer kein Ticket hat, läuft Gefahr, bis zu 300 Euro Strafe zahlen zu müssen.

