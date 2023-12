Venedig verbietet große Reisegruppen

Venedig: Die italienische Stadt verbietet künftig Führungen mit mehr als 25 Gästen. Außerdem sollen bei Touristenrundgängen keine Lautsprecher mehr benutzt werden dürfen. Der Gemeinderat hat diese Maßnahmen beschlossen, um den Massentourismus weiter einzudämmen. Sie treten am 1. Juni in Kraft. In der Hauptsaison drängeln sich an manchen Tagen zehntausende Menschen durch die Gassen von Venedig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 20:00 Uhr