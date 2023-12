Venedig verbietet größere geführte Reisegruppen ab Juni

Venedig: Die italienische Stadt treibt eine Begrenzung des Massentourismus weiter voran. Ab Juni nächsten Jahres sind in Venedig geführte Reisegruppen mit mehr als 25 Personen verboten. Das hat der Gemeinderat der Lagunenstadt beschlossen. Außerdem wird untersagt, bei solchen Führungen Lautsprecher einzusetzen. Die Maßnahmen sollen am 1.Juni in Kraft treten. Im Herbst hatte der Gemeinderat bereits entschieden, dass Tagestouristen ab dem kommenden Jahr an besucherstarken Tagen eine Eintrittsgebühr von fünf Euro zahlen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 21:45 Uhr