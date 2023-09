Venedig testet im kommenden Jahr Gebührensystem für Tagestouristen

Venedig: Die italienische Lagunenstadt will im kommenden Jahr ein Gebührensystem für Tagestouristen testen. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, sollen Besucher zu bestimmten Zeiten fünf Euro bezahlen, wenn sie ins historische Zentrum wollen. Die Gebühr soll in der Testphase zunächst an bestimmten Wochenenden und Feiertagen im Frühjahr und Sommer gelten. Ausgenommen sind Studenten und Kinder sowie Touristen, die in Venedig übernachten. Ziel ist es laut der Stadtverwaltung, den Besucherstrom zu begrenzen. Bürgermeister Brugnaro betonte, das Vorhaben bedeute nicht, dass Venedig geschlossen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 07:00 Uhr