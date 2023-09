Venedig kommt nicht auf Liste des gefährdeten Welterbes

Riad: Venedig kommt nicht auf die Liste des gefährdeten Welterbes. Die Unesco hatte ursprünglich angekündigt, die Stadt auf die so genannte schwarze Liste zu setzen, weil Massentourismus und der steigende Meeresspiegel die Lagunenstadt in Gefahr bringen. Bei einer Sitzung in Riad beschloss das zuständige Komitee allerdings, von dem Schritt abzusehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 02:00 Uhr