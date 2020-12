Venedig ist wieder überschwemmt

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Venedig: Nach starken Regenfällen steht die italienische Lagunenstadt wieder unter Wasser. Der Pegel am Markusplatz ist auf 1,37 Meter über dem Meeresspiegel gestiegen, auch der Markusdom wurde überflutet. Eigentlich soll die neue Hochwasserschutzanlage Mose genau das verhindern. Sie wurde allerdings nach Aussage des venezianischen Bürgermeisters Brugnaro nicht aktiviert, da nur ein geringerer Anstieg des Wasserpegels vorhergesagt worden war. Die Anlage war erst im Herbst in Betrieb genommen worden. Mehrere bewegliche Wände an den Eingängen der Lagune sollen die Stadt bei Hochwasser schützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 06:00 Uhr