Venedig führt 2024 testweise Gebühr für Tagestouristen ein

Venedig: Die italienische Lagunenstadt bittet Tagestouristen ab kommendem Jahr testweise zur Kasse. Der Stadtrat von Venedig hat einen entsprechenden Vorschlag des Rathauses beschlossen. Wer ins historische Zentrum möchte, soll dann fünf Euro Eintritt zahlen. Die Maßnahme soll ab kommendem Frühjahr den Besucherandrang begrenzen. Die Gebühr soll an maximal 30 Tagen gelten, an denen erfahrungsgemäß besonders viele Touristen kommen. Welche das sind, will die Stadt noch bekanntgeben. Ausgenommen von den Kosten sind Kinder unter 14 Jahren und Touristen, die in der Stadt übernachten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 07:00 Uhr