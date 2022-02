VdK warnt vor höherer Verdienstobergrenze bei Minijobs

MPK-Beschlussvorlage sieht Lockerungen in drei Stufen vor

Berlin: Bund und Länder planen offenbar einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen in drei Schritten. Vom 20. März an könnten überall in Deutschland alle wesentlichen Maßnahmen entfallen. Das geht aus einer ersten Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor. Zuerst sollen demnach wieder private Treffen mit mehr als zehn Menschen möglich werden, ab dem 4. März sollen unter anderem Clubs wieder öffnen und schließlich ab dem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen. Über diesen Plan beraten heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Am Mittwoch findet dazu eine Ministerpräsidentenkonferenz statt. - Für den Zeitpunkt wieder sinkender Infektionszahlen hatten Bund und Länder wiederholt Lockerungen in Aussicht gestellt. Heute ist die bundesweite Inzidenz den zweiten Tag in Folge zurückgegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 12:00 Uhr