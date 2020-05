VdK-Präsidentin fordert Festhalten an der Grundrente

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, befürwortet trotz der massiven Staatsausgaben wegen der Corona-Krise die Einführung der Grundrente. Im BR sagte sie, es gehe dabei schließlich um Menschen, die viel geleistet, gearbeitet, gepflegt und Kinder erzogen hätten, wegen zu niedriger Löhne aber nur eine geringe Rente erhielten. Deshalb ist es nach ihrer Ansicht auch gerechtfertigt, dass der Steuerzahler bei der Finanzierung mit herangezogen werde. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die Grundrente beraten. Bundesarbeitsminister Heil betonte in der Debatte, die Grundrente komme Menschen zugute, die viel leisten, aber wenig verdienen. Viele von ihnen seien die Alltagshelden in der Corona-Krise. Sie hätten eine ordentliche Rente verdient, so der SPD-Politiker. Beim Koalitionspartner CDU/CSU gibt es allerdings noch weiter massive Vorbehalte gegen die Grundrenten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 23:00 Uhr