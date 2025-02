VdK-Präsidentin Bentele fordert Pflicht zum barrierefreien Wohnungsbau

Berlin: Der Sozialverband VdK wirbt dafür, Sozialwohnungen künftig verpflichtend barrierefrei zu bauen. VdK-Präsidentin Bentele verwies im RedaktionsNetzwerk Deutschland auf die wachsende Zahl älterer Menschen. Vor allem die werden nach ihren Worten auf Sozialwohnungen angewiesen sein. Bentele sagte, barrierefreie Bauweise sei kostensparend möglich und helfe am Ende allen, von der Familie mit Kinderwagen über die Oma mit Rollator bis hin zum Rollstuhlfahrer. Sie nannte es "unverständlich", dass der Wohnungsbau in den Wahlprogrammen der Parteien kaum erwähnt werde. Einer aktuellen Stude zufolge fehlen in Deutschland rund 550.000 Wohnungen, und zwar vor allem für Menschen mit geringem Einkommen.

