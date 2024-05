VdK-Präsidentin Bentele fordert deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns

München: Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, hat eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns gefordert. In der ARD-Talksendung "Mitreden! Deutschland diskutiert!" nannte sie eine Summe von 14 Euro 23 Cent pro Stunde. Das sei die Menge, die man erwirtschaften müsse, um eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu bekommen, so Bentele. Derzeit liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 12,41 Euro. Bundeskanzler Scholz hatte sich kürzlich für eine schrittweise Anhebung auf 15 Euro ausgesprochen. Der Ökonom Christoph Schröder vom Institut der Deutschen Wirtschaft warnte, dass eine solche Erhöhung zu einem großen Lohndruck führe und der Wirtschaft langfristig nicht viel nütze. Zudem hätte der momentane Mindestlohn in Deutschland im internationalen Vergleich die höchste Kaufkraft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 05:00 Uhr