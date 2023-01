VdK-Präsidentin Bentele fordert Auszahlung von Sozialleistungen ohne vorherigen Antrag

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei fasst Nürnberger Mordverdächtigen in Rimini

Nürnberg: Im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen in Nürnberg im Oktober hat die italienische Polizei einen Tatverdächtigen in Rimini gefasst. Das teilte die Polizei in Mittelfranken mit. Demnach gelang der Zugriff in dem italienischen Badeort bereits am Donnerstag. Der 28-Jährige wird verdächtigt, in der Nürnberger Südstadt auf offener Straße zwei Männer angeschossen zu haben, von denen einer im Krankenhaus verstarb. Nach der Tat hatte die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet, eine Sonderkommission eingerichtet und eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Morgen sollen weitere Details bekannt geben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2023 06:30 Uhr