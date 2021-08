VDK fordert weiter kostenlose Corona-Tests in Pflegeheimen

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, fordert weiterhin kostenlose Corona-Tests in Pflegeheimen - auch für Genesene und Geimpfte. Keine Experimente in der jetzigen Situation, sagte Bentele der Zeitung WELT. Linken-Chefin Wissler kritisierte die geplante Abschaffung der kostenlosen Schnelltests als unverantwortlich. Laut einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sollen die Besuchertests in Pflegeheimen auch in Zukunft kostenlos bleiben. - FDP-Generalsekretär Wissing sprach sich für einen Paradigmenwechsel in der Corona-Politik aus. Die Notwendigkeit, zu einer neuen Normalität zu kommen, steige von Woche zu Woche, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 03:00 Uhr