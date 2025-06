VdK fordert mehr Bürgergeld und Mehrwertsteuersenkung

Berlin: Der Sozialverband VdK fordert mehr Bürgergeld für Bedürftige. Präsidentin Bentele hat in einem Interview gesagt, in letzter Zeit seien vor allem regionale Lebensmittel deutlich teurer geworden. Familien, die Bürgergeld bekommen oder ein geringes Einkommen haben, könnten sich so nicht gesund und ausreichend ernähren. Denkbar sei es auch, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Obst und Gemüse zu senken. Grundsätzlich sollten die Regelsätze des Bürgergelds an die aktuelle Inflation angepasst werden, so Bentele.

