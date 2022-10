VdK fordert Härtefallfonds für Gaskunden noch vor der Gaspreisbremse

Migrationsbeauftragte fordert Vorbereitungen auf neue Fluchtbewegungen aus Ukraine

Berlin: Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung Alabali-Radovan hat Vorbereitungen auf mögliche neue Fluchtbewegungen aus der Ukraine gefordert. Zurzeit seien die Zahlen moderat, aber ein harter Kriegswinter könne das schnell ändern, sagte die SPD-Politikerin. In Berlin trifft Bundesinnenministerin Faeser heute mit Vertrtern der Kommunen zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. Dabei soll es auch um eine bessere Verteilung Geflüchteter gehen. Im Gespräch ist außerdem, dass der Bund weitere Immobilien für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung stellt. Inzwischen sind laut Faeser mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland erfasst, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind. Etwa 140.000 besuchen demnach einen Integrationskurs. Sorge bereitet ihr zufolge die steigende Zahl an Flüchtlingen die über die Balkanroute und das Mittelmeer kommen: Derzeit, so Faeser, werde an den Grenzen zu Österreich und Tschechien verstärkt kontrolliert.

