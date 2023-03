VdK fordert Einmalzahlung für Renter als Inflationsausgleich

Meldungsarchiv - 22.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Sozialverband VdK schlägt für Rentnerinnen und Rentner einen einmaligen Inflationsausgleich zusammen mit der Rentenerhöhung am 1. Juli vor. Mit Blicke auf die aktuellen Preissteigerungen müssen man davon ausgehen, dass die Inflation die Rentenanpassung komplett aufzehre, sagte VdK-Präsidentin Bentele. Darum solle die Bundesregierung eine Einmalzahlung von 300 Euro an arme Rentner überweisen, forderte Bentele. Die Renten steigen in diesem Jahr um 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten. Für das laufende Jahr liegt das Rentenniveau laut Bundesarbeitsministerium damit bei rund 48 Prozent des Durchschnittseinkommens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 14:00 Uhr