VdK begrüßt Heils Vorstoß zu Hartz IV-Anhebung

Abbas fordert Streichung der PLO von Terrorliste

Bethlehem: Palästinenser-Chef Abbas hat bei einem Treffen mit US-Präsident Biden ein Ende der israelischen Besatzung gefordert. Bei einer gemeinsamen Presskonferenz in Bethlehem sagte Abbas, das palästinensische Volk müsse in die Lage versetzt werden, seine legitimen Rechte zu erlangen. Von Biden forderte er, die Schaffung eines eigenen Staates zu unterstützen. Abbas wörtlich: „Der Schlüssel zu Frieden und Sicherheit in unserer Region beginnt mit der Anerkennung des Staates Palästina.“ Und er verlangte von Washington, die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO von der Terrorliste zu nehmen. Abbas‘ Partei, die Fatah, ist die größte Fraktion in der PLO. Sie setzte in der Vergangenheit auch auf gewaltsamen Kampf. Der US-Präsident verlangte politische Perspektiven für die Palästinenser. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei derzeit aber nicht in Reichweite, so Biden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2022 14:15 Uhr