VCI sieht Energieintensive Unternehmen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig

Berlin: Erneut schlägt der Verband der Chemischen Industrie, VCI Alarm wegen der zu hohen Energiepreise in Deutschland. Energieintensive Unternehmen seien schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig, mahnte der Hauptgeschäftsführer Große Entrup in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern und weiter: Es sei drei Minuten vor zwölf. Für die Branche seien die hohen Energiepreise das belastendste Thema, weshalb es jetzt kurzfristige Unterstützung brauche. Der Verbandschef forderte einen Industriestrompreis. Dieser sei "ein Must-have". Der Europäischen Union wirft er vor, die Wettbewerbsfähigkeit durch Regulierungen zu gefährden. Brüssel setze auf einen europäischen Green Deal mit 14.000 Seiten Vorschriften, ohne Verständnis dafür zu haben, was für industrielle Prozesse notwendig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 07:00 Uhr