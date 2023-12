VCD fordert nach Passauer Unfall Innenstädte ohne Lkw-Verkehr

Passau: Der Verkehrsclub Deutschland will nach dem schweren Lkw-Unfall mit zwei Toten und drei Verletzten Konsequenzen sehen. Nach Ansicht des Vereins wäre der Unfall in Passau durch eine andere Verkehrspolitik zu vermeiden gewesen. Der VCD fordert, den Lkw-Verkehr in Bereichen mit vielen Fußgängern zu verbieten. Der stellvertretende Landesvorsitzende des Verkehrsclubs, Sluka, erinnerte daran, dass es einen entsprechenden Vorschlag für Passau schon im Jahr 2010 gab. Er wurde aber damals abgelehnt. Der VCD will beim Lieferverkehr in Innenstädten künftig unter anderem auf Lastenräder und elektrische Kleinfahrzeuge setzen. Der Verursacher des gestrigen Lkw-Unfalls in Passau ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen den 63-Jährigen Fahrer wird laut Polizei wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 00:00 Uhr