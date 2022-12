Vatikan wurde offenbar Opfer von Hackerangriff

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundestag stimmt über CETA-Ratifzierung ab

Berlin: Der Bundestag stimmt am Mittag über die Ratifizierung des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA ab. Teilweise ist es bereits seit 2017 in Kraft - allerdings nur für die Bereiche, für die allein die EU und nicht die Mitgliedsstaaten zuständig sind. In der Vergangenheit hatte es unter anderem bei den Grünen Widerstand gegen CETA gegeben. Sie kritisierten, dass Klima-, Umwelt- und Sozialbelange zugunsten von Konzerninteressen vernachlässigt werden. Inzwischen verweist die Grünen-Spitze auf Nachbesserungen in dem Bereich. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, hat eine Ratifizierung als überfällig bezeichnet. Gerade in Zeiten des Protektionismus brauchten Deutschland und die EU offene Märkte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 06:00 Uhr