Vatikan war Ziel eines Hackerangriffs

München: Die Innenminister von Bund und Ländern beraten heute unter anderem über den Schutz kritischer Infrastruktur. Auch über den Umgang mit Klima-Aktivistinnen und -aktivisten soll gesprochen werden. Auf der Agenda steht außerdem die Migrationspolitik. Bayerns Innenminister Herrmann hatte vor den heutigen Beratungen den Bund dafür kritisiert, dass er zusätzliche Aufnahmeprogramme verkünde. Seiner Aussage zufolge sind die meisten Bundesländer am Limit, auch die Finanzierungsfragen seien nicht geklärt, so Herrmann. So habe der Bund für dieses und nächstes Jahr weniger Geld in Aussicht gestellt als in der Vergangenheit - trotz steigender Flüchtlingszahlen. Dem bayerischen Innenminister fehlt außerdem ein schlüssiges Konzept der Bundesregierung, wie sie dem Fachkräftemangel begegnen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2022 10:45 Uhr