Vatikan veröffentlicht erstes Foto von Papst Franziskus seit Wochen

Rom: Erstmals seit mehr als vier Wochen hat der Vatikan ein Foto von Papst Franziskus veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt ihn bei der Messe in der Kapelle der Gemelli-Klinik in Rom, in der der 88-Jährige aufgrund einer schweren Lungenentzündung behandelt wird. Franziskus war Mitte Februar in das Krankenhaus gebracht worden. Zeitweise befand er sich nach Angaben aus dem Vatikan in Lebensgefahr. Seit mehreren Tagen ist sein Zustand demnach aber stabil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 04:00 Uhr