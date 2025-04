Vatikan verkündet Tod von Papst Franziskus

Vatikan-Stadt: Nach Wochen der schweren Krankheit ist Papst Franziskus am Morgen mit 88 Jahren gestorben. Kardinalkämmerer Farrell gab bekannt, der Pontifex sei um 7 Uhr 35 in das - so wörtlich - "Haus des Vaters" zurückgekehrt. In einer Liveübertragung aus der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta sagte er, Franziskus habe sein ganzes Leben dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Nach Angaben des Heiligen Stuhls starb der aus Argentinien stammende Geistliche an den Folgen seiner schweren Lungenentzündung. Erst im März war er deshalb mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt worden. Obwohl er sich weiter schonen sollte, spendete Franziskus gestern dann aber noch den traditionellen Oster-Segen "Urbi et Orbi". Im Anschluss fuhr er sichtlich geschwächt mit dem Papamobil durch die Menge der Gläubigen auf dem Petersplatz. Franziskus stand länger als ein Jahrzehnt an der Spitze von etwa 1,4 Milliarden Katholiken in aller Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 15:00 Uhr