Vatikan verabschiedet das Jahr mit Dankvesper

Rom: Im Vatikan ist das zu Ende gehende Jahr mit einer feierlichen Dankvesper verabschiedet worden. An dem Abendgebet im Petersdom nahmen coronabedingt nur rund 200 Geistliche und Gläubige teil. Papst Franziskus musste seine Teilnahme wegen eines Hüftleidens kurzfristig absagen. In seiner Predigt, die Kardinal Giovanni Battista Re vortrug, erinnerte das Kirchenoberhaupt an die Toten und Betroffenen der Corona-Pandemie. Es ist das erste Mal, dass der 84-jährige Papst eine Zeremonie aus Krankheitsgründen ausfallen ließ. Am Neujahrstag will er einem Sprecher zufolge aber das Mittagsgebet leiten. Der 1. Januar wird von der katholischen Kirche als Hochfest der Gottesmutter Maria und zugleich als Weltfriedenstag begangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 21:00 Uhr