Vatikan spricht von verbessertem Zustand des Papstes

Rom: Papst Franziskus geht es offenbar etwas besser. Im neuen medizinischen Bulletin des Vatikan ist von stabilen Blutwerten die Rede, der Gasaustausch in der Lunge habe sich verbessert. Der 88-Jährige habe weiterhin kein Fieber und reagiere gut auf die Therapie. Am Vormittag habe er gebetet, am Nachmittag habe er abwechselnd geruht und gearbeitet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit 3 Wochen wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt, es kam mehrfach zu Komplikationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 20:30 Uhr