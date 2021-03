Vatikan sieht keinen Weg zur Segnung homosexueller Paare

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die katholische Kirche will homosexuellen Menschen Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts nicht segnen. Laut der Glaubenskongregation, so hieß es, entsprächen solche Paare nicht dem göttlichen Willen, auch wenn es positive, schätzenswerte Elemente homosexueller Partnerschaften gebe. Bei einem katholischen Sakrament wie dem Segen reiche es nicht, dass die Teilnehmenden Gottes Gnade empfangen wollten. Die gesegneten Dinge müssten auch - so wörtlich -"im Dienst der Pläne Gottes" stehen, die von Christus vollständig geoffenbart seien. Dazu, so der Vatikan, gehörten Beziehungen nicht, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe von Mann und einer Frau einschlössen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 17:00 Uhr