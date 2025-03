Vatikan nennt Zustand des Papstes stabil

Rom: Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist weiterhin stabil. Das hat der Vatikan am Abend mitgeteilt. Entwarnung geben die Ärzte aber noch nicht. Franziskus leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung mit Komplikationen und liegt seit etwa drei Wochen im Gemelli Krankenhaus in Rom. Er mache weiter Physiotherapie für die Atemwege und auch motorische Physiotherapie, heißt es in der Mitteilung. Der Papst ruhe sich aus Arbeiter aber auch immer wieder. Franziskus sei weiter fieberfrei, seine Blutwerte seien stabil, so der Vatikan.

