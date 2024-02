Vatikan interveniert erneut wegen "Synodalem Weg"

Bonn: Der Vatikan hat erneut bei der Deutschen Bischofskonferenz wegen des Reformkurses im Rahmen des sogenannten "Synodalen Wegs" interveniert. Wie es heißt, wurde die Bischofskonferenz in einem Brief aufgefordert, nicht wie vorgesehen über einen sogenannten "Synodalen Ausschuss" abzustimmen. Der Konferenz-Vorsitzende Bätzing habe diesen Punkt daraufhin von der Tagesordnung der geplanten Vollversammlung in der kommenden Woche gestrichen. Der "Synodale Ausschuss" soll die Einrichtung eines "Synodalen Rats" vorbereiten. In diesem wiederum sollen Bischöfe und katholische Laien über die Themen Macht, Rolle der Frau, Sexualmoral und priesterliche Lebensformen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 06:00 Uhr